JEFFERIES stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach Zahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Buy" belassen. Der Energiekonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen erfüllt, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Besseres Offshore-Windgeschäft sei aufgezehrt worden von einem schwächeren Ergebnis im Bereich Supply & Trading, der unter anderem den Stromhandel umfasst./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 58,10EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 61

Kursziel alt: 61

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

