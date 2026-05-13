JEFFERIES stuft Ottobock auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock angesichts der Übernahme von Blatchford Norway mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Damit baue der Prothesenhersteller sein internationales Netzwerk zur Patientenversorgung weiter aus, schrieb Henrik Paganetty am Mittwoch. In Norwegen habe das Unternehmen bislang kein eigenes Standbein gehabt. Damit werde also in Europa eine Lücke geschlossen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,88 % und einem Kurs von 60,70EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.