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    Laschet

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    Ende von Iran-Krieg auch im Interesse Chinas

    Für Sie zusammengefasst
    • China drängt auf Ende des Irankriegs wegen Öl
    • Öltransport durch Straße von Hormus wichtig für China
    • Boeingverkäufe könnten Europa und Jobs beeinflussen
    Laschet - Ende von Iran-Krieg auch im Interesse Chinas
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Ein Ende des Iran-Kriegs ist nach Ansicht des CDU-Außenexperten Armin Laschet nicht nur im Interesse der USA, sondern auch Chinas. Für Peking sei eine Beendigung des Krieges deshalb so wichtig, weil ein Großteil des Öls aus dem Persischen Golf durch die Straße von Hormus in die Volksrepublik gehe, sagte der Unions-Politiker anlässlich der China-Reise von US-Präsident Donald Trump im ZDF-"Morgenmagazin".

    "Und deshalb muss China darauf drängen, dass die Straße wieder offen ist", sagte Laschet. Es müsse eine Beendigung des Krieges erreichen, ohne seinen Verbündeten Iran fallen zu lassen. Darüber hinaus sei es im Interesse aller Länder, dass die Handelswege bald wieder frei seien. "Dieser Krieg hat bisher 30 Milliarden Euro auch für die gesamte Weltwirtschaft gekostet", sagte Laschet.

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    Die USA versuchen, mit einer Seeblockade den Druck auf die iranische Führung zu erhöhen. Das trifft auch China, den mit Abstand wichtigsten Abnehmer von iranischem Öl. Bislang hat sich Peking aus dem Konflikt weitgehend herausgehalten, unterstützt den Iran aber wirtschaftlich. Das ist ein Knackpunkt im Verhältnis zwischen Washington und Peking. So hatte das US-Finanzministerium zuletzt mehrfach Sanktionen gegen chinesische Firmen verhängt, die den USA zufolge unerlaubten Handel mit dem Iran treiben.

    Boeing im Fokus - und möglicher Druck auf Europa

    Laschet zufolge geht es für Trump bei seiner Reise unter anderem um Verkäufe des US-Flugzeugbauers Boeing, dessen Chef in China mit dabei sein soll. "Die Chinesen haben in den letzten Jahren sehr viel den europäischen Airbus gekauft", sagte der frühere CDU-Chef. "Und wenn man jetzt Trump entgegenkommt, setzt man damit auch die Europäer wieder unter Druck, denn das bedeutet natürlich auch Arbeitsplätze bei uns, wenn mehr Boeing und weniger Airbus gekauft wird."

    Wenn Trump bei diesem und anderen Wirtschaftsthemen mit Erfolgen in die USA zurückkehren könne, würde dies für ihn auch innenpolitisch ein wenig Entspannung bringen, schätzte Laschet ein. Solche Erfolge halte er für möglich./trs/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 204,9 auf Tradegate (13. Mai 2026, 11:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -4,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 135,86 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von +7,58 %/+31,43 % bedeutet.




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