RTL Group setzen Talfahrt fort - schwaches TV-Werbegeschäft

Die TV-Werbeeinnahmen von RTL seien im ersten Jahresviertel um 6,5 Prozent zurückgegangen, schrieb Annick Maas vom Investmenthaus Bernstein. Das Geschäft leide nach wie vor unter der zunehmenden Konkurrenz durch Streaming-Anbieter.

Auch die konjunkturelle Schwäche auf dem deutschen Markt belaste RTL und ProSiebenSat.1 ./bek/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,63 % und einem Kurs von 29,20 auf Tradegate (13. Mai 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -10,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,45 %.

Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 4,50 Mrd..

RTL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 14,490 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +2,74 %/+26,71 % bedeutet.