AKTIE IM FOKUS
RTL Group setzen Talfahrt fort - schwaches TV-Werbegeschäft
- RTL-Aktien weiten Vortagesverluste auf 29,25 Euro
- TV-Werbeerlöse im ersten Quartal minus 6,5 Prozent
- Konjunkturschwäche trifft RTL und ProSiebenSat.1
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von RTL haben am Mittwoch die herben Vortagesverluste ausgeweitet. Am Vormittag ging es für die Papiere um etwas mehr als drei Prozent nach unten, nachdem sie am Dienstag sieben Prozent verloren hatten.
Mit 29,25 Euro fielen sie auf das niedrigste Niveau seit Anfang 2025. Die Anteilsscheine der zum italienischen Medienkonzern MFE gehörenden Sendergruppe ProSiebenSat.1 gaben zur Wochenmitte um 0,8 Prozent nach.
Die TV-Werbeeinnahmen von RTL seien im ersten Jahresviertel um 6,5 Prozent zurückgegangen, schrieb Annick Maas vom Investmenthaus Bernstein. Das Geschäft leide nach wie vor unter der zunehmenden Konkurrenz durch Streaming-Anbieter.
Auch die konjunkturelle Schwäche auf dem deutschen Markt belaste RTL und ProSiebenSat.1 ./bek/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie
Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,63 % und einem Kurs von 29,20 auf Tradegate (13. Mai 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -10,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,45 %.
Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 4,50 Mrd..
RTL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 14,490 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +2,74 %/+26,71 % bedeutet.
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Community Beiträge zu RTL Group - 861149 - LU0061462528
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Die 15% Quellensteuer aus Luxemburg wird zu 100% angerechnet.....bisheriger Rechtsstand in Deutschland...bei Aktie RTL
Ich jedenfalls nicht. Ich hatte mich fristgerecht online über lumiconnect angemeldet und am 20.4.26 die Anmeldebestätigung und das Passwort von denen erhalten. Dabei war mir nicht bewusst, dass ich damit keine Chance mehr hatte, eine Eintrittskarte zu bekommen, um der HV wie geplant vor Ort beizuwohnen. Soweit, so schlecht.
Hallo Roberto24,