JPMORGAN stuft Auto1 auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Der Fahrzeughändler habe ein unerwartet starkes erstes Jahresviertel verzeichnet, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Den Jahresausblick habe das Management bestätigt, rechne nun aber eher mit einem operativen Ergebnis (bereinigtes Ebitda) am oberen Ende der Spanne./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 18,09EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 11:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

