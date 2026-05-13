JPMORGAN stuft Auto1 auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Der Fahrzeughändler habe ein unerwartet starkes erstes Jahresviertel verzeichnet, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Den Jahresausblick habe das Management bestätigt, rechne nun aber eher mit einem operativen Ergebnis (bereinigtes Ebitda) am oberen Ende der Spanne./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 18,09EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 11:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Auto1
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 37
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Auto1
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 37
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