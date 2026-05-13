WARBURG RESEARCH stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jenoptik nach Quartalszahlen von 32 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Beim Auftragseingang habe das Hightech-Unternehmen einen Rekordwert verzeichnet. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,23 % und einem Kurs von 42,62EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 46

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

