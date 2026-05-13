JPMORGAN stuft MERCK KGAA auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA nach Zahlen mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Der Pharma- und Chemiekonzern habe stark abgeschnitten, schrieb Richard Vosser am Mittwoch. Der Umsatz liege ein Prozent, das operative Ergebnis (Ebitda) vor Sonderfaktoren fünf Prozent und das bereinigte Ergebnis je Aktie acht Prozent über den Konsensschätzungen. Dazu kämen die angehobenen Jahresziele./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:11 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:11 / BST
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Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,37 % und einem Kurs von 121,7EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 150
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: positiv
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