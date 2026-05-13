JPMORGAN stuft MERCK KGAA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA nach Zahlen mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Der Pharma- und Chemiekonzern habe stark abgeschnitten, schrieb Richard Vosser am Mittwoch. Der Umsatz liege ein Prozent, das operative Ergebnis (Ebitda) vor Sonderfaktoren fünf Prozent und das bereinigte Ergebnis je Aktie acht Prozent über den Konsensschätzungen. Dazu kämen die angehobenen Jahresziele./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:11 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,37 % und einem Kurs von 121,7EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 150,00 € , was eine Steigerung von +23,15% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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