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    Eurozone

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    Wirtschaftswachstum schwächt sich zu Jahresbeginn ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Wachstum Eurozone Q1 nur 0,1 Prozent bestätigt
    • BIP im Jahresvergleich Januar bis März plus 0,8 Prozent
    • Spanien 0,6 Deutschland 0,3 Italien 0,2 Frankreich 0,0
    Eurozone - Wirtschaftswachstum schwächt sich zu Jahresbeginn ab
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone hat sich zu Jahresbeginn abgeschwächt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe im ersten Quartal um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zugelegt, teilte die Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch laut einer zweiten Schätzung mit. Damit wurde eine erste Schätzung bestätigt. Im vierten Quartal des Vorjahres hatte das Wachstum noch bei 0,2 Prozent gelegen.

    Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal stieg das BIP der Eurozone in den Monaten Januar bis März um 0,8 Prozent. Auch hier wurde eine erste Schätzung bestätigt.

    Unter den größten Volkswirtschaften der Eurozone verzeichnete Spanien das stärkste Wachstum mit 0,6 Prozent im Quartalsvergleich. In Deutschland wuchs die Wirtschaft um 0,3 Prozent, in Italien um 0,2 Prozent, während sie in Frankreich stagnierte./jsl/jkr/stk





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