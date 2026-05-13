AKTIE IM FOKUS
Vortagesgewinne von Carl Zeiss Meditec fast vollständig dahin
- Kursgewinne vom Vortag größtenteils verloren
- Aktie zeitweise mit rund zehn Prozent Minus
- Analysten warnen vor hohen Korrekturrisiken
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Carl Zeiss Meditec haben zur Wochenmitte ihre hohen Kursgewinn vom Vortag wieder nahezu vollständig abgegeben. Mit einem Minus von zeitweise 10 Prozent erweist sich der Zuwachs von gut 12 Prozent am Vortag als Makulatur. Die Papiere bleiben damit in ihrer Seitwärtsspanne seit Ende Januar. Am übergeordneten Abwärtstrend seit 2021 ändert sich ebenfalls nichts.
Die im Zuge der Quartalszahlen veröffentlichten Sparpläne des Medizintechnikherstellers hatten am Vortag den Kurs noch in die Höhe getrieben. Analyst David Adlington von JPMorgan sieht kurz- und mittelfristig aber enorme Korrekturrisiken für die Markterwartungen, wie er in seinem Resümee des Quartalsberichts schrieb. Die mittelfristigen Ziele der Jenaer zeugten vom schwachen Geschäftstrend, erklärte zudem, Experte Jonathon Unwin von Barclays./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,35 % und einem Kurs von 26,14 auf Tradegate (13. Mai 2026, 11:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um +9,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,36 Mrd..
Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -19,60 %/+22,51 % bedeutet.
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ich würde das nicht so pessimistisch sehen, wie viele hier im Board. Ich war bei Suess investiert, die wurden runtergeprügelt ohne Ende....und dann ging es doch schnell wieder steil bergauf.