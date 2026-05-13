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    Feuer in Russland nach ukrainischen Drohnenangriffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukrainische Drohnen lösten mehrere Brände in Russland
    • Gasverarbeitende Fabrik in Astrachan getroffen
    • Ziele in Hafenstadt Taman und Raffinerien betroffen
    Feuer in Russland nach ukrainischen Drohnenangriffen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ASTRACHAN (dpa-AFX) - Ukrainische Drohnenangriffe haben mehrere Brände in Russland ausgelöst. Die Ukraine habe eine gasverarbeitende Fabrik in Astrachan am Kaspischen Meer attackiert, teilte der Gouverneur der Region, Igor Babuschkin, bei Telegram mit. Herabstürzende Trümmer verursachten demnach ein Feuer. Verletzte gebe es nicht.

    Auch in der südrussischen Region Krasnodar kam es nach Angaben des Zivilschutzstabs zu einem Brand auf dem Gelände einer Fabrik in der Siedlung Wolna im Kreis Temrjuk. Ein Mensch sei verletzt worden. Einen weiteren Verletzten sowie Schäden an mehreren Orten gab es demnach in Taman, ebenfalls durch Drohnentrümmer. Der Hafen von Taman wird zum Umschlag von Öl und Flüssiggas genutzt.

    In der Stadt Jaroslawl nordöstlich von Moskau seien Drohnentrümmer auf ein Industrieobjekt gestürzt, teilte Gouverneur Michail Jewrajew mit; er nannte aber keine Details. Die Raffinerie der Stadt war schon mehrfach Ziel ukrainischer Angriffe. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte am Morgen mit, die Flugabwehr habe 286 ukrainische Drohnen über russischen Gebieten und der annektierten Krim abgewehrt. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

    Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen die russische Invasion. Kiews Gegenangriffe auf den russischen Öl- und Gassektor werden immer sichtbarer. Die Ukraine will damit Moskaus Einnahmen aus dem Energiegeschäft schmälern, die wichtig für die Finanzierung des Angriffskriegs sind./ksr/DP/zb






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