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    China und USA sprechen vor Trump-Besuch über Handelsfragen

    Für Sie zusammengefasst
    • Offene und konstruktive Gespräche in Incheon mit USA
    • Trump reist nach Peking mit Wirtschaftsdelegation
    • Handel, Marktzugang, Exportkontrollen und Taiwan
    China und USA sprechen vor Trump-Besuch über Handelsfragen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    INCHEON (dpa-AFX) - Im Handelsstreit zwischen den USA und China haben die Chefunterhändler beider Seiten kurz vor dem Peking-Besuch von US-Präsident Donald Trump über Handels- und Wirtschaftsprobleme gesprochen. Wie Chinas amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, waren die Gespräche zwischen Vize-Ministerpräsident He Lifeng und US-Finanzminister Scott Bessent in Incheon nahe der südkoreanischen Hauptstadt Seoul "offen" und "konstruktiv". Zudem unterhielten sich beide demnach über die Zusammenarbeit beider Länder.

    Bessent und He sprachen einen Tag vor dem Beginn des Peking-Besuchs von US-Präsident Donald Trump. Das chinesische Außenministerium hieß Trump vorab bereits willkommen. Trump und Staatschef Xi Jinping würden sich dann über Hauptfragen der US-China-Beziehungen und des "Weltfriedens" unterhalten, sagte Sprecher Guo Jiakun.

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    Trump reist mit einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation in die chinesische Hauptstadt, darunter Nvidia-Chef Jensen Huang, Tesla-Chef Elon Musk und Apple-Chef Tim Cook. Der Besuch gilt als wichtiger Test für das Verhältnis der beiden größten Volkswirtschaften. Neben Handel und Marktzugang dürften auch Exportkontrollen auf Technologie, der Iran-Krieg und Taiwan zur Sprache kommen./fkr/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 251,1 auf Tradegate (13. Mai 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +15,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,71 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 265,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +13,84 %/+55,23 % bedeutet.




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