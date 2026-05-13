BERENBERG stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen mit einem Kursziel von 35,20 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Paul Sidney hob am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung des ersten Quartals das solide Ergebnis am deutschen Heimatmarkt hervor. Das US-Geschäft herausgerechnet, sei der Ausblick unverändert geblieben. Angehobene Ziele reflektierten jene von T-Mobile US./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 27,97EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 11:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Paul Sidney

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35,20

Kursziel alt: 35,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,20 € , was eine Steigerung von +25,13% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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