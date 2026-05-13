BERENBERG stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen mit einem Kursziel von 35,20 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Paul Sidney hob am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung des ersten Quartals das solide Ergebnis am deutschen Heimatmarkt hervor. Das US-Geschäft herausgerechnet, sei der Ausblick unverändert geblieben. Angehobene Ziele reflektierten jene von T-Mobile US./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 27,97EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 11:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Paul Sidney
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35,20
Kursziel alt: 35,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Paul Sidney
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35,20
Kursziel alt: 35,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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