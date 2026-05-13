BERENBERG stuft LEG Immobilien auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LEG nach den Zahlen des ersten Quartals mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern sei auf Kurs, die diesjährigen Ziele zu erreichen, schrieb Kai Klose am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Er erwähnte die robuste Entwicklung der Geschäfte in Deutschland und erwartet eine Beschleunigung des finanziellen Entschuldungsprozesses in der zweiten Jahreshälfte./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,63 % und einem Kurs von 57,35EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

