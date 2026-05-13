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    BERENBERG stuft LEG Immobilien auf 'Buy'

    BERENBERG stuft LEG Immobilien auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LEG nach den Zahlen des ersten Quartals mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern sei auf Kurs, die diesjährigen Ziele zu erreichen, schrieb Kai Klose am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Er erwähnte die robuste Entwicklung der Geschäfte in Deutschland und erwartet eine Beschleunigung des finanziellen Entschuldungsprozesses in der zweiten Jahreshälfte./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:07 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,63 % und einem Kurs von 57,35EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Kai Klose
    Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 85
    Kursziel alt: 85
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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