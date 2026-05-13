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    DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / DEG stellt ...

    Für Sie zusammengefasst
    • DEG beteiligt an 300 Mio US-Dollar Finanzierung
    • Kredite für erneuerbare Energien und grünes Bauen
    • Banco Industrial stärkt ESMS und Zugang zu Krediten
    OTS - DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / DEG stellt ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    DEG stellt Darlehen für "Green Finance" bereit / Gemeinsame DFI-Finanzierung über 300 Mio. US-Dollar für Banco Industrial, S.A. de Guatemala
    Köln (ots) -

    - Führende zentralamerikanische Bank mit Fokus auf nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen
    - Kredite für lokale Unternehmen: positiv für Entwicklung und Einkommen

    Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH baut ihr Engagement in Zentralamerika aus: Gemeinsam mit den europäischen Entwicklungsfinanzierern FMO (Niederlande) und Proparco (Frankreich) stellt sie Banco Industrial, S.A. de Guatemala (Banco Industrial) ein Darlehen in Höhe von 300 Mio. US-Dollar bereit. Die Finanzierung dient der Vergabe grüner Kredite an Unternehmen in Guatemala, etwa in den Sektoren erneuerbare Energien, umweltfreundliches Bauen und nachhaltiger Verkehr.

    Die DEG stellt dabei ein langfristiges Darlehen über 100 Mio. US-Dollar bereit. Weitere 100 Mio. US-Dollar kommen jeweils von FMO und Proparco. Die von der FMO koordinierte Transaktion wird im Rahmen der Friendship Facility der drei europäischen Entwicklungsfinanzierer getätigt.

    "Wir freuen uns, unsere Aktivitäten in Zentralamerika weiter auszubauen und mit der Banco Industrial, einer etablierten Geschäftsbank in Guatemala und der Region, zusammenzuarbeiten. Gemeinsam mit unseren europäischen Partnern FMO und Proparco stärken wir mit dieser Transaktion den Zugang zu Krediten für nachhaltige Investitionen", kommentierte DEG-Geschäftsführerin Monika Beck.

    "Unser Ziel ist es, den Zugang zu internationalem Kapital in konkrete Chancen für die produktiven Sektoren Guatemalas umzusetzen. Die Partnerschaft spiegelt das gemeinsame Vertrauen in das Potenzial des Landes und in die Bedeutung nachhaltiger Entwicklung wider", sagte Luis Lara Grojec, CEO und Corporate Director von Banco Industrial.

    Die Transaktion stärkt den strategischen Fokus der Banco Industrial auf nachhaltige Finanzprodukte insbesondere für lokale Unternehmen. Zur systematischen Steuerung ökologischer und sozialer Risiken hat die Banco Industrial ein Environmental and Social Management System (ESMS) etabliert. Das System soll nun im Einklang mit internationalen Best Practices weiterentwickelt und an den IFC Performance Standards ausgerichtet werden.

    Mit diesem Engagement unterstreicht die DEG ihre Rolle als langfristiger Partner für private Unternehmen sowie Finanzinstitute und ihre Beiträge zur nachhaltigen Transformation. Die DEG ist seit ihrer Gründung vor über 60 Jahren in Lateinamerika tätig. Im Jahr 2026 sagte sie mehr als 800 Mio. EUR für unternehmerische Vorhaben in zwölf lateinamerikanischen Ländern zu.

    Pressekontakt:

    Anja Strautz
    Stellv. Pressesprecherin

    DEG - Deutsche Investitions- und
    Entwicklungsgesellschaft
    Kommunikation
    Kämmergasse 22
    50676 Köln

    Tel.: +49 221 4986 1474
    Fax: +49 221 4986 1843
    mailto:presse@deginvest.de

    http://www.deginvest.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6681/6274520 OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft






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