Mayfair Gold verstärkt seine Führungsriege um einen VP Exploration und einen VP Mineral Resource Management

Toronto, Ontario, 13. Mai 2026 / IRW-Press / Mayfair Gold Corp. („Mayfair“, „Mayfair Gold“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MFG, NYSE American: MINE) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mayfair-gold ... - freut sich, die Ernennung von Adree DeLazzer, P.Geo, zur Vice President, Exploration des Unternehmens und von Jean François Métail zum Vice President Mineral Resource Management bekannt zu geben.

Frau DeLazzer ist eine professionelle Geologin mit 20 Jahren Erfahrung in der Mineralexploration und der Geologie von Bergbaustandorten in ganz Kanada, einschließlich umfangreicher Arbeiten an Goldsystemen im Abitibi-Grünsteingürtel.

Zuletzt war Frau DeLazzer als Vice President, Exploration bei Northern Superior Resources Inc. tätig, wo sie die Explorationsstrategie des Unternehmens für ein großes, regional ausdehnendes Landgebiet leitete und die Weiterentwicklung eines Portfolios mit mehreren Vermögenswerten im Chibougamau Gold Camp beaufsichtigte. Während ihrer Amtszeit leitete sie Explorationsprogramme im Wert von mehreren Millionen Dollar und war maßgeblich an der Umsetzung einer Konsolidierungsstrategie auf Camp-Ebene beteiligt, einschließlich des Erwerbs und der Integration wichtiger Liegenschaften. Sie trug zur technischen Berichterstattung, strategischen Planung und zu Unternehmensentwicklungsinitiativen bei und unterstützte damit das Wachstum des Unternehmens sowie dessen spätere Übernahme durch die IAMGOLD Corporation.

Zu Beginn ihrer Karriere hatte Frau DeLazzer leitende technische Positionen bei Kirkland Lake Gold Ltd. und Detour Gold Corporation inne. Sie leitete Explorationsprogramme in der Detour Lake Mine, der heute größten Goldmine Kanadas, und trug so zu einer bedeutenden Ressourcenerweiterung bei sowie als Teil des 58N-Entdeckungsteams. Frau DeLazzer wird die Explorationsaktivitäten auf dem erweiterten Landpaket von Mayfair leiten, einschließlich der Weiterentwicklung des South Block und der kürzlich erworbenen Plato-Liegenschaften, durch die sich die Landfläche des Unternehmens um mehr als 65 % vergrößert hat. Die Exploration wird sich auf die Definition und Priorisierung strukturell kontrollierter Goldziele entlang der Destor-Porcupine-Deformationszone sowie auf die Weiterentwicklung von Möglichkeiten in der Nähe der Mine konzentrieren, um das langfristige Wachstum des Fenn-Gib-Projekts zu unterstützen.