Jenoptik Aktie - viele Bestellungen

Die Börse feiert derzeit Halbleiterwerte und auch die Aktien der Halbleiterausrüster. Jenoptik ist ein Zulieferer jene Halbleiterausrüster und der entsprechende Anteilsschein hat sich, im Sog dieser Ausrüster wie Aixtron, jüngst steil nach oben bewegt. Lag die Jenoptik-Aktie im Januar 2025 noch bei gut 15 Euro sind es jetzt deutlich mehr als 40 Euro. Heute hat der Photonik-Konzern Zahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt. Wie es weitergeht. Weiterlesen