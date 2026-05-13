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    Plusvisionen-Analyse

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    Jenoptik Aktie - viele Bestellungen

    Starker Auftragseingang bei Jenoptik im ersten Quartal 2026. Die Börse feiert die Aktie.

    Die Börse feiert derzeit Halbleiterwerte und auch die Aktien der Halbleiterausrüster. Jenoptik ist ein Zulieferer jene Halbleiterausrüster und der entsprechende Anteilsschein hat sich, im Sog dieser Ausrüster wie Aixtron, jüngst steil nach oben bewegt. Lag die Jenoptik-Aktie im Januar 2025 noch bei gut 15 Euro sind es jetzt deutlich mehr als 40 Euro. Heute hat der Photonik-Konzern Zahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt. Wie es weitergeht. Weiterlesen

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    Thomas Schumm
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    Gründer und Herausgeber Thomas Schumm war bereits als Chefredakteur beim Optionsschein Report, als leitender Redakteur bei Börse Online sowie als Chefredakteur bei boerse-online.de tätig. Zeitweise schrieb er die Kolumne Cash Test Dummy auf Stern.de und war freier Mitarbeiter bei Forbes. Er ist seit 30 Jahren aktiv an der Börse tätig und hat den Praxisratgeber Hedge Funds (Wirtschaftsbuch des Jahres 2004)* geschrieben sowie den Roman Life Reloaded* *Werbelink
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    Verfasst von Thomas Schumm
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