Türkische Lira steuert auf Klippe zu

Seit Jahresbeginn hat die Zentralbank fast die Hälfte ihrer mühsam aufgebauten Devisenreserven verbraucht. Von 76,6 Milliarden US-Dollar im Januar ging es bis Ende März auf 41,6 Milliarden US-Dollar abwärts, wie aus CEIC-Daten hervorgeht. In den vergangenen sechs Wochen, seit Beginn des Iran-Kriegs, hat sich der Trend rasant verschärft, nachdem die Notenbanker kräftig am Devisenmarkt intervenieren mussten, um den Lira-Kurs künstlich zu stützen. Sogar ein Teil der riesigen Goldreserven wurde auf den Markt geworfen, um den Verfall der Lira zu stoppen.

Die türkische Zentralbank (TCMB) setzt immense Mittel ein, um einen unkontrollierten Absturz der Lira zu verhindern. Bisher verfolgte sie ein System des sogenannten "Managed Float". Der Wechselkurs ist zwar nicht fest fixiert, aber die Notenbank greift aktiv in den Markt ein, um die Abwertung der Lira gegenüber dem US-Dollar glatt und kontrolliert zu halten. Doch dieser Schutzwall bekommt tiefe Risse.

Das Problem ist, dass die Energiepreise durch den Iran-Konflikt weiter ansteigen und die Türkei fast ihre gesamte Energie importiert. Dadurch verteuern sich die Importe für das Land drastisch. Wenn die Reserven weiter so schnell schmelzen, stellt sich die Frage: Wie lange kann die Bank diesen "kontrollierten Sinkflug" noch finanzieren, bevor sie die Lira dem freien Markt überlassen muss?

Der Rückzug ausländischer Investoren stellt eine weitere Gefahr für die Landeswährung dar. Für sie war die Türkei lange Zeit ein Paradies für Carry-Trades. Dabei leihen sich Anleger Geld in Ländern mit niedrigen Zinsen (z. B. Japan oder Eurozone) und legen es in der Türkei an, um dort die hohen Zinsen (real oft über 50 Prozent) zu kassieren. Das funktioniert aber nur, solange die Lira stabil bleibt.

Aktuell ziehen Großbanken wie JPMorgan oder Barclays ihr Kapital ab, wie aus Bloomberg-Informationen hervorgeht. Wenn die Lira mehr an Wert verliert, als die Zinsen Gewinn abwerfen, flüchten die Anleger und verkaufen ihre Türkei-Investments schlagartig. Dieser Massenexodus wirkt wie ein Brandbeschleuniger und drückt die Lira noch tiefer ins Minus.

Die Folgen für die Bevölkerung: Inflation außer Kontrolle?

Das erklärte Ziel der Regierung war es, die Inflation bis Ende 2026 unter 20 Prozent zu drücken. Dafür ist eine halbwegs stabile Lira die Grundvoraussetzung. Aber fast alles, was die Türkei verbraucht – von Benzin bis hin zu Getreide – wird auf dem Weltmarkt in US-Dollar bezahlt. Wertet die Lira ab, steigen die Preise im Supermarkt und an der Zapfsäule sofort.

Hinzu kommt ein Kaufkraftverlust. Wenn die Währung schneller an Wert verliert, als die Preise im Land ohnehin schon steigen, geraten die Haushalte in eine existenzielle Zange. Ersparnisse schrumpfen, und die mühsam erkämpften Lohnanpassungen werden wertlos.

Kann die Zentralbank noch gegensteuern?

Trotz der geschrumpften Reserven hat die Notenbank noch Pfeile im Köcher, doch diese sind schmerzhaft:

- Zinserhöhungen: Sie könnte die Zinsen noch weiter in die Höhe schrauben, um die Lira für Anleger wieder attraktiv zu machen. Das würde jedoch die heimische Wirtschaft (vor allem die Bauindustrie) massiv bremsen.

- Liquiditäts-Verknappung: Die Notenbank kann den Zugang zu Lira am Markt künstlich erschweren, um Wetten gegen die Währung teuer zu machen.

- Kapitalkontrollen: Dies wäre das "Last-Resort"-Szenario – staatliche Verbote oder Einschränkungen beim Umtausch von Lira in US-Dollar. Ein Schritt, der das Vertrauen der Investoren auf Jahre beschädigen würde.

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Der kontrollierte Sinkflug der Lira könnte in einen ungebremsten Absturz übergehen, sollten die Iran-Verwerfungen anhalten und die Energiepreise längerfristig hoch bleiben. Die Frage ist, wie weit die Zentralbank noch gehen will und kann, um den Wechselkurs zu stabilisieren, nachdem sie fast die Hälfte ihrer Devisenreserven bereits verbrannt hat und zuletzt sogar an ihre Gold-Reserven gehen musste.

Aber eingreifen muss sie, denn ein unkontrollierter Absturz der Lira würde durch explodierende Importpreise eine Spirale extrem hoher Inflation auslösen, die Ersparnisse vernichtet und die Grundversorgung der Bevölkerung gefährdet. Gleichzeitig droht eine massive Pleitewelle bei dollarverschuldeten Unternehmen, was zu hoher Arbeitslosigkeit und tiefgreifenden sozialen Unruhen führen könnte. So weit ist es noch nicht, aber die Notenbank und die Regierung werden sich etwas einfallen lassen müssen, um die Lira stabil zu halten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion