Sixt wieder im Vorwärtsgang - 200-Tage-Linie im Blick

Solide Quartalszahlen und eine laut der UBS vorsichtig optimistische Einschätzung der Marktentwicklung im weiteren Jahresverlauf verleihen der Sixt-Aktie Auftrieb. Analyst Zehua Jiang verwies auf das trotz Gegenwind von den Wechselkursen starke operative Geschäft. Das Zahlenwerk sei ein solider Meilenstein, er bleibe zuversichtlich mit Blick auf Sixt als der führende Autovermieter. Zudem verwies der Experte auf den leicht umformulierten Ausblick zur Marktentwicklung. Nach Ansicht von Jiang verdient die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens mehr Anerkennung. Dementsprechend bekräftigte er die Kaufempfehlung.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer mehrtägigen Konsolidierung der Sixt-Aktien an der Marke von 70 Euro hat diese am Mittwoch wieder Fahrt aufgenommen. Nach Veröffentlichung der Quartalsbilanz legten die Stammaktien um mehr als sechs Prozent auf 73,20 Euro kräftig zu. Damit liegen sie im Börsenjahr 2026 wieder im Plus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In der Gewinn- und Verlustrechnung habe der Autovermieter auf sämtlichen Positionen besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Constantin Hesse von der US-Bank Jefferies. Und das trotz eines schwierigen konjunkturellen Umfelds. Die Auslastung der Fahrzeugflotte und die Preise stützten die Umsätze und die Profitabilität.

Aus charttechnischer Sicht übersprang der Kurs am Mittwoch wieder die 21-Tage-Durchschnittslinie für den kurzfristigen Trend. Mit der 200-Tage-Linie, die den langfristigen Trend signalisiert, lauert unterdessen bei rund 74 Euro bereits der nächste Widerstand./ck/bek/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sixt Aktie Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,32 % und einem Kurs von 73,15 auf Tradegate (13. Mai 2026, 11:48 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sixt Aktie um +8,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,91 %. Die Marktkapitalisierung von Sixt bezifferte sich zuletzt auf 2,22 Mrd.. Sixt zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +12,02 %/+50,27 % bedeutet.



