AKTIE IM FOKUS
Sixt wieder im Vorwärtsgang - 200-Tage-Linie im Blick
- Sixt Aktie steigt nach Konsolidierung auf 73,20
- Solide Quartalszahlen und UBS vorsichtig optimistisch
- Kurs übersprang 21-Tage-Linie 200er Widerstand
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer mehrtägigen Konsolidierung der Sixt-Aktien an der Marke von 70 Euro hat diese am Mittwoch wieder Fahrt aufgenommen. Nach Veröffentlichung der Quartalsbilanz legten die Stammaktien um mehr als sechs Prozent auf 73,20 Euro kräftig zu. Damit liegen sie im Börsenjahr 2026 wieder im Plus.
Solide Quartalszahlen und eine laut der UBS vorsichtig optimistische Einschätzung der Marktentwicklung im weiteren Jahresverlauf verleihen der Sixt-Aktie Auftrieb. Analyst Zehua Jiang verwies auf das trotz Gegenwind von den Wechselkursen starke operative Geschäft. Das Zahlenwerk sei ein solider Meilenstein, er bleibe zuversichtlich mit Blick auf Sixt als der führende Autovermieter. Zudem verwies der Experte auf den leicht umformulierten Ausblick zur Marktentwicklung. Nach Ansicht von Jiang verdient die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens mehr Anerkennung. Dementsprechend bekräftigte er die Kaufempfehlung.
In der Gewinn- und Verlustrechnung habe der Autovermieter auf sämtlichen Positionen besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Constantin Hesse von der US-Bank Jefferies. Und das trotz eines schwierigen konjunkturellen Umfelds. Die Auslastung der Fahrzeugflotte und die Preise stützten die Umsätze und die Profitabilität.
Aus charttechnischer Sicht übersprang der Kurs am Mittwoch wieder die 21-Tage-Durchschnittslinie für den kurzfristigen Trend. Mit der 200-Tage-Linie, die den langfristigen Trend signalisiert, lauert unterdessen bei rund 74 Euro bereits der nächste Widerstand./ck/bek/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sixt Aktie
Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,32 % und einem Kurs von 73,15 auf Tradegate (13. Mai 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sixt Aktie um +8,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Sixt bezifferte sich zuletzt auf 2,22 Mrd..
Sixt zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +12,02 %/+50,27 % bedeutet.
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Mit den guten Q1 Zahlen ist das Jahr 2026 mM am oberen Rand der Prognose oder sogar darüber eingetütet. Ein KGV von 15 sollte nun nicht von der Hand zu weisen sein.
Zum Jahreswechsel stellte Starcar seinen Betrieb ein, mit 500 Mio Jahresumsatz ein nennenswerter Mitbewerber in Deutschland.
Sixt hat die Markenrechte von Starcar gekauft (Keine Assets, keine Stationen, nur die Marke) - aber nichts über seine Vorhaben kommuniziert.
Mein Tipp: Neuaufstellung als preiswerte deutsche Zweitmarke von Sixt.
Die Homepage http://www.starcar.de zeigt die Relaunch-Planungen:
STARCAR
Bald verfügbar
Ein neues Kapitel beginnt.
Wir haben Autovermietung neu gedacht. Leise. Von Grund auf.
Ein neues Kapitel für StarCar. Neu gebaut für Deutschland.
Neue Stationen. Neue Preisgestaltung. Eine neue Art zu mieten.
Made in Germany.
15 Stationen zum Start in Deutschland
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Häufige Fragen
Was ist StarCar?
Eine Mietwagenmarke für Deutschland — im Relaunch. Details erfährst du zum Start.
Wann startet StarCar?
Bald. Das Datum erfährst du, sobald es feststeht. Wenn du nicht warten kannst und ein Auto brauchst, findest du hier die Alternative: http://www.sixt.de
Wo kann ich StarCar nutzen?
Zum Start an 15 Stationen in Deutschland. Auf der Karte oben siehst du alle Stationen. Weitere folgen.
Vom jeweiligen Tief sind die ST sowie die VZ bisher um ca 30% gestiegen. Wobei mM das Momentum bei den ST liegt, da der Vorsprung gegenüber den VZ von 10 auf zwischenzeitlich 12€ ausgebaut wurde und historisch wohl im Bereich 20+€ liegt, darum favorisiere ich die ST. Die höhere Div Rendite gleicht dieses Potential beim Aktienkurs mM nach nicht aus.