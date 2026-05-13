DZ BANK stuft Dürr auf 'Halten'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Dürr beim fairen Aktienwert von 22 Euro auf "Halten" belassen. Holger Schmidt ging am Mittwoch auf den schwächeren Jahresauftakt des Anlagenbauers ein. Während die Tochter Schenck weiterhin operativ gut performe, bleibe BBS Automation hinter dem Vorjahr zuru?ck. Die Schwäche werde nun aber verstärkt adressiert./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 09:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 10:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 09:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 10:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 21,65EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 11:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Holger Schmidt
Analysiertes Unternehmen: Dürr
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: Dürr
Aktieneinstufung neu: neutral
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