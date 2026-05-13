Infineon Technologies Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 13.05.2026

Die Infineon Technologies Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,94 % auf 61,91€ zulegen. Das sind +2,92 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Infineon Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,35 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 61,91€, mit einem Plus von +4,94 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Infineon Technologies Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +38,41 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -4,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,64 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Infineon Technologies eine positive Entwicklung von +55,78 % erlebt.

Während Infineon Technologies heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,08 %. Damit gehört Infineon Technologies heute zu den auffälligeren Werten.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,25 % 1 Monat +37,64 % 3 Monate +38,41 % 1 Jahr +72,46 %

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Stand: 13.05.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 80,71 Mrd.EUR € wert.

Die bereits am Vortag auf ein Rekordhoch geschnellten Aktien von Jenoptik haben die Kursgewinne am Mittwoch noch ausgebaut. Mit einem Plus von fast elf Prozent erreichten sie bei 43,34 Euro einen Höchststand. Nach den überraschend starken …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Infineon-Aktie ist gestern um rund -6% gefallen und geriet damit nach der zuvor starken Aufwärtsbewegung deutlicher unter Druck. Nach mehreren dynamischen Handelswochen kam es zuletzt verstärkt zu Gewinnmitnahmen, wodurch sich das kurzfristige Chartbild eingetrübt hat. Trotz des Rücksetzers bleibt der übergeordnete Trend bislang stabil, allerdings nimmt die Gefahr einer größeren Konsolidierung zu. Chartanalyse zur […] The post Infineon-Aktie nach Kurseinbruch – Chance oder Warnung? first appeared on sharedeals.de.

So schlagen sich die Wettbewerber von Infineon Technologies

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,20 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +2,56 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +2,31 %. ON Semiconductor legt um +2,96 % zu NIO notiert im Plus, mit +0,77 %.

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Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.