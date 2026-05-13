🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    Besonders beachtet!

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Infineon Technologies Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 13.05.2026

    Am 13.05.2026 ist die Infineon Technologies Aktie, bisher, um +4,94 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Infineon Technologies Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 13.05.2026
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Infineon Technologies aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.05.2026

    Die Infineon Technologies Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,94 % auf 61,91 zulegen. Das sind +2,92  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Infineon Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,35 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 61,91, mit einem Plus von +4,94 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.457,29€
    Basispreis
    3,82
    Ask
    × 14,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6.231,49€
    Basispreis
    4,09
    Ask
    × 14,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Infineon Technologies Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +38,41 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -4,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,64 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Infineon Technologies eine positive Entwicklung von +55,78 % erlebt.

    Während Infineon Technologies heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,08 %. Damit gehört Infineon Technologies heute zu den auffälligeren Werten.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,25 %
    1 Monat +37,64 %
    3 Monate +38,41 %
    1 Jahr +72,46 %
    Stand: 13.05.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 80,71 Mrd.EUR € wert.

    Chipwerte sehr stark - Jenoptik mit weiterem Rekord


    Die bereits am Vortag auf ein Rekordhoch geschnellten Aktien von Jenoptik haben die Kursgewinne am Mittwoch noch ausgebaut. Mit einem Plus von fast elf Prozent erreichten sie bei 43,34 Euro einen Höchststand. Nach den überraschend starken …

    Börsenstart Europa - 13.05. - FTSE Athex 20 stark +1,41 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Infineon-Aktie nach Kurseinbruch – Chance oder Warnung?


    Die Infineon-Aktie ist gestern um rund -6% gefallen und geriet damit nach der zuvor starken Aufwärtsbewegung deutlicher unter Druck. Nach mehreren dynamischen Handelswochen kam es zuletzt verstärkt zu Gewinnmitnahmen, wodurch sich das kurzfristige Chartbild eingetrübt hat. Trotz des Rücksetzers bleibt der übergeordnete Trend bislang stabil, allerdings nimmt die Gefahr einer größeren Konsolidierung zu. Chartanalyse zur […] The post Infineon-Aktie nach Kurseinbruch – Chance oder Warnung? first appeared on sharedeals.de.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Infineon Technologies

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,20 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +2,56 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +2,31 %. ON Semiconductor legt um +2,96 % zu NIO notiert im Plus, mit +0,77 %.

    Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Infineon Technologies

    +4,49 %
    -4,68 %
    +41,39 %
    +38,10 %
    +73,82 %
    +74,41 %
    +95,05 %
    +392,50 %
    -12,03 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
    Infineon Technologies direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Infineon Technologies Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 13.05.2026 Am 13.05.2026 ist die Infineon Technologies Aktie, bisher, um +4,94 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     