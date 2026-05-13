AKTIE IM FOKUS
Ottobock schwach - Jefferies wertet Zukauf aber als attraktiv
- Zukauf setzte Ottobock Mittwoch unter Druck
- Aktien fielen 1,8 Prozent auf 61,10 Euro im SDax
- Kauf Blatchford stärkt europäische Präsenz
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Zukauf hat Ottobock am Mittwoch etwas unter Druck gesetzt. Mit einem Minus von 1,8 Prozent auf 61,10 Euro belegten die Aktien des Prothesenherstellers einen der hinteren Plätze im schwächelnden SDax .
Ottobock kauft von der britischen Blatchford-Gruppe für rund 110 Millionen Euro den Branchenkollegen Blatchford Norway. Mit der Erschließung eines besonders attraktiven Marktes in Europa baue man das eigene internationale Versorgungsnetz um weitere acht Standorte aus, teilte Ottobock mit.
Auf den ersten Blick erscheine der Kauf attraktiv, kommentierte Jefferies-Analyst Henrik Paganetty mit Blick auf deren Bewertungskennziffern. Sie schließe zudem eine Lücke in Ottobocks europäischer Präsenz und passe zur Unternehmensstrategie, führende Anbieter im Bereich Patientenversorgung zu übernehmen und in das eigene Netz zu integrieren./gl/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie
Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 18.263 auf Ariva Indikation (13. Mai 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um +8,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,91 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,10EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +8,02 %/+52,21 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Ottobock - BCK222 - DE000BCK2223
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Wieder schöne Zahlenspielerei
mir kann es ja egal sein, da ich hier nicht investiert bin. Aber:
Man bekommt sie bestimmt noch für 40 € oder sogar noch günstiger.
Momentan für mich KEIN Kauf.