Ottobock schwach - Jefferies wertet Zukauf aber als attraktiv

Auf den ersten Blick erscheine der Kauf attraktiv, kommentierte Jefferies-Analyst Henrik Paganetty mit Blick auf deren Bewertungskennziffern. Sie schließe zudem eine Lücke in Ottobocks europäischer Präsenz und passe zur Unternehmensstrategie, führende Anbieter im Bereich Patientenversorgung zu übernehmen und in das eigene Netz zu integrieren./gl/jha/

Wo bleibt die gute Nachricht?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 18.263 auf Ariva Indikation (13. Mai 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um +8,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,84 %.

Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,91 Mrd..

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,10EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +8,02 %/+52,21 % bedeutet.