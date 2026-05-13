DZ BANK stuft Thyssenkrupp auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Thyssenkrupp nach Quartalszahlen mit fairen Aktienwert von 11 Euro auf "Halten" belassen. Das operative Ergebnis habe sich deutlich verbessert und um 19 Prozent über dem Konsens gelegen, schrieb Dirk Schlamp am Mittwoch. Dies sei aber noch kein Befreiungsschlag für den Industriekonzern. "Entscheidend sind nun weitere Fortschritte bei der Portfoliobereinigung, eine nachhaltigere Ergebnisverbesserung in einem herausfordernden Marktumfeld und insbesondere eine sichtbare Verbesserung der Free-Cashflow-Generierung", fügte er hinzu./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 10:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,21 % und einem Kurs von 10,16EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 11:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,70 € , was eine Steigerung von +5,57% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer