Dax auf Erholungskurs - Quartalszahlen und Trumps China-Besuch

Der Dax eroberte gleich zum Handelsstart die Marke von 24.000 Punkten zurück, unter die er am Vortag gesackt war. Zur Mittagszeit legte das deutsche Börsenbarometer um 0,6 Prozent auf 24.095 Punkte zu.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch einen Erholungskurs eingeschlagen. Im Blick steht neben einer Flut an Quartalsberichten vor allem der Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump in China, auf dem er unter anderem nun doch von Jensen Huang, dem Chef des KI-Chipgiganten Nvidia, begleitet wird.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In der vergangenen Woche war es angesichts wachsender Zuversicht über eine Einigung zwischen den USA und dem Iran noch etwas über 25.150 Punkten auf den höchsten Stand seit Kriegsbeginn geklettert. Mit wieder schwindenden Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Konflikts hatten sich dann jedoch auch die Erholungsgewinne wieder aufgelöst.

Der MDax , der Index der mittelgroßen Werte, gewann am Mittwochmittag 0,3 Prozent auf 31.098 Zähler und auch europaweit legten die Börsen überwiegend zu.

Der Besuch Trumps in China dürfte aus gleich zweierlei Gründen stark beachtet werden. Zum einen, was den Iran-Krieg betrifft: Der Regierung in Peking wird laut der Landesbank Baden-Württemberg eine besondere Rolle zugeschrieben, da ihr das Potenzial zugetraut wird, "als vermittelnde Kraft zwischen den Konfliktparteien aufzutreten".

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners wies zum anderen darauf hin, dass die Nachricht über die Teilnahme des Nvidia-Chefs an der China-Reise Trumps positiv an den Märkten ankomme. "Das gibt den Börsen Hoffnung auf eine weitere Entspannung der Handelsstreitigkeiten zwischen den beiden Supermächten."

Hierzulande dreht sich derweil aktuell alles um massenhaft vorgelegte Quartalsberichte aus Dax, MDax und SDax . Im Leitindex setzten sich Merck KGaA an die Spitze mit plus 7,5 Prozent. Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern trotzte starken negativen Wechselkurseffekten und Umsatzrückgängen bei wichtigen Medikamenten und verdiente operativ mehr als erwartet. Entsprechend hob der neue Konzernchef Kai Beckmann die Prognose an.

Stark zeigte sich mit plus vier Prozent auch die Eon-Aktie , nachdem der Energiekonzern mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen ebenfalls übertraf. Der Mittelwert der Jahreszielspanne für das operative Ergebnis dürfte unter Anlegern nun den Eindruck bestärken, dass die Prognose konservativ sei, hieß es von Barclays. RWE-Anteile dagegen schwächelten nach der Vorlage der Dreimonatszahlen mit minus 0,4 Prozent.

Geringere Versicherungsschäden und ein brummendes Fondsgeschäft bescherten der Allianz einen überraschend starken Jahresstart und der Aktie ein Kursplus von 1,5 Prozent. Um ebenfalls 1,5 Prozent stieg die T-Aktie. Das Wachstum von T-Mobile US , der wichtigsten Sparte des Unternehmens, verhalf dem Mutterkonzern Deutsche Telekom zu einem starken Jahresstart. Zudem wurde die Prognose leicht angehoben.

Siemens-Anteile verloren dagegen 0,3 Prozent. Der Technologiekonzern überzeugte zwar mit seinen Aufträgen im Bereich Rechenzentren, doch die Aufträge im Bereich Industrieautomatisierung fielen nach den Worten des Analysehauses Jefferies im Vergleich zu den zuletzt gestiegenen Investorenerwartungen etwas schwächer aus.

Im MDax ragten Bilfinger mit einem Abschlag von rund acht Prozent als Index-Schlusslicht heraus. Der Industriedienstleister bekam im ersten Quartal wegen des Iran-Kriegs die Zurückhaltung seiner Kunden zu spüren. Der Auftragseingang ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück./ck/zb

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 373,9 auf Tradegate (13. Mai 2026, 12:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +15,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,98 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,68 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 265,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +14,25 %/+55,80 % bedeutet.



