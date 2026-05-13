Afrikas Bedeutung für Lithium, Kobalt, Mangan und Co. wächst rasant

Afrika gewinnt für die Rohstoffgewinnung an Bedeutung: Vor allem die Märkte für Batteriemetalle können ohne die Ressourcen des Kontinents nicht bedient werden. Der geopolitische Wettlauf um den Zugriff auf Lithium, Kobalt und Co. gewinnt weiter an Dynamik.

Der Explorer Lithium Africa (WKN: A425GC, ISIN: KYG6003G1010) startet in diesen Tagen das erste Bohrprogramm auf dem Lithiumprojekt Adzopé in der Elfenbeinküste, etwa 100 km vom Hafen von Abidjan entfernt. Auf dem Plan steht ein 2.000 m langes Umkehrspülbohrprogramm. Als Bohrziel wählten die Geologen den Saby Trend aus – einen breiten, lithiumhaltigen Korridor, der mit spodumenhaltigen Pegmatiten in Verbindung steht und durch vorherige Schneckenbohrungen, Grabenarbeiten, Kartierungen und andere Oberflächenarbeiten umfangreich vorbereitet wurde.

Lithium Africa: Schürfgrabungen bei Adzopé vielversprechend

Die Laborergebnisse der erste Schürfgrabung fielen vielversprechend aus. 8,0 m mit 1,10 % Lithiumoxid ab 31,4 m Tiefe, darunter 5,2 m mit 1,47 % und ein Spitzenabschnitt von 1,0 m mit 1,74 % bestimmten daher die Auswahl als Bohrziel.

Die Geologen von Lithium Africa sehen bedeutendes Entdeckungspotenzial für ihr Portfolio in der Elfenbeinküste, das dort auch die Projekte Agboville und Tai umfasst. Darüber hinaus gehören knapp ein Dutzend weiterer Projekte in Mali, Guinea, Simbabwe, Südafrika, Marokko, der DR Kongo und Madagaskar zum Unternehmen.

Das Unternehmen steht damit stellvertretend für eine größere Entwicklung in diesen und weiteren afrikanischen Ländern. Es ist unklar, wie das neue Gleichgewicht der Kräfte auf dem globalen Rohstoffmarkt in zehn Jahren aussehen wird. Klar ist dagegen, dass Afrika an Bedeutung gewinnen wird: Bei der Gewinnung, aber auch bei der Weiterverarbeitung von Rohstoffen.

Vor allem Rohstoffe in Verbindung mit Batterien und erneuerbaren Energien stehen dabei im Zentrum. Angesichts der prognostizierten exponentiell steigenden globalen Nachfrage nach Lithium, Graphit, Kobalt, Kupfer und Mangan im nächsten Jahrzehnt positionieren sich afrikanische Staaten als unverzichtbare Lieferanten dieser kritischen Mineralien.

Afrikas Bedeutung für den Rohstoffmarkt wächst

Einige Beispiele: Laut Schätzungen von S&P Global Market Intelligence entfallen mehr als 70 % der weltweiten Kobaltproduktion und etwa die Hälfte der nachgewiesenen Reserven auf die DR Kongo. Südafrika, Gabun und Ghana decken zusammen über 60 % der weltweiten Manganproduktion ab, während Simbabwe, die Demokratische Republik Kongo und Mali über global bedeutende Lithiumreserven verfügen. Bedeutende Reserven gibt es zudem in etlichen weiteren Ländern.