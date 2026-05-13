BERNSTEIN RESEARCH stuft RTL GROUP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RTL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die deutschen TV-Konzerne seien träge ins Jahr gestartet, schrieb Annick Maas am Mittwoch. Dies sei angesichts des konjunkturellen Umfelds aber auch so erwartet worden. Der Konkurrent ProSiebenSat.1 habe im ersten Quartal jedoch schlechter abgeschnitten als RTL./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:27 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:27 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,63 % und einem Kurs von 29,20EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 12:02 Uhr) gehandelt.



