BERNSTEIN RESEARCH stuft ProSiebenSat.1 auf 'Underperform'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen mit einem Kursziel von 4,30 Euro auf "Underperform" belassen. Die deutschen TV-Konzerne seien träge ins Jahr gestartet, schrieb Annick Maas am Mittwoch. Dies sei angesichts des konjunkturellen Umfelds aber auch so erwartet worden. ProSiebenSat.1 habe im ersten Quartal jedoch schlechter abgeschnitten als der Konkurrent RTL./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:27 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:27 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 3,80EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 12:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Annick Maas
Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 4,30
Kursziel alt: 4,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Annick Maas
Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 4,30
Kursziel alt: 4,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte