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    Aktien Europa

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    Leichte Gewinne - Trump trifft Xi Jinping

    Für Sie zusammengefasst
    • Europäische Aktien leicht gestiegen, verhalten
    • Techwerte getragen von ASML und KI Nachfrage
    • Adecco stark gefallen, Gewinnperspektive belastet
    Aktien Europa - Leichte Gewinne - Trump trifft Xi Jinping
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch leicht zugelegt. Damit setzt sich die verhaltene Entwicklung der Vortage fort. Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst beim Broker CMC Markets, verwies auf den "zähen und weiterhin undurchsichtigen Konflikt im Nahen Osten". An den Finanzmärkten richtet sich das Interesse nun auf die Gespräche zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. Bei dem Treffen dürfte auch der Iran-Krieg eine Rolle spielen.

    Der EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 0,37 Prozent auf 5.833,06 Punkte. Außerhalb der Eurozone kletterte der schweizerische SMI um 0,34 Prozent auf 13.163,78 Punkte. Der britische FTSE 100 gewann 0,3 Prozent auf 10.296,53 Punkte.

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    Der starke Technologiesektor profitierte von den Gewinnen der ASML -Aktie. Goldman Sachs hatte das Kursziel auf 1.600 Euro angehoben. Die Aktien des Zulieferers der Chipindustrie spiegelten Wachstumstreiber wie KI-Nachfrage und China-Chancen immer noch nicht angemessen im Kurs, hieß es in der Analyse.

    Versicherer stützten Gewinne der Aktien von Zurich , die um 3,3 Prozent anzogen. Der Versicherungskonzern hatte gute Wachstumszahlen vorgelegt, vor allem in der Schaden- und Unfallsparte. Am Markt sei nicht mit einem derart kräftigen Wachstum im Nichtlebengeschäft gerechnet worden, hieß es in einem Kommentar von Jefferies. Erfreulich sei das anhaltende Wachstum mit Vorsorgeprodukten, die höhere Margen versprächen.

    Im ansonsten unspektakulären Bankensektor ragten ABN Amro mit sieben Prozent Aufschlag heraus. Analystin Anke Reingen von der kanadischen RBC verwies auf das starke Zahlenwerk der niederländischen Bank.

    Gefragt waren auch Alstom . Nach den enttäuschenden vorläufigen Zahlen, die der Aktie im April einen Kurseinbruch beschert hatten, beruhigte der vollständige Quartalsbericht nun etwas. Analyst Akash Gupta von JPMorgan hob dabei die Aussagen des Bahnzulieferers zur Bilanz hervor.

    Einen Kurseinbruch erlitt dagegen ein Schweizer Wert der zweiten Reihe. Adecco brachen um über zwölf Prozent ein und setzten damit ihre enttäuschende Entwicklung fort. Der Wert reagierte so auf die Zahlen zum ersten Quartal. Das organische Wachstum war besser als erwartet ausgefallen, die Aussichten hinsichtlich der Profitabilität belasteten aber. Laut den Experten der UBS ist die sich weiter verbessernde Umsatzdynamik zwar positiv zu werten. Offensichtlich habe das Unternehmen aber Mühe, "diese in eine signifikante Gewinndynamik umzuwandeln"./mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,34 % und einem Kurs von 20,70 auf Lang & Schwarz (13. Mai 2026, 09:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +5,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 507,62 Mrd..

    ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.610,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.570,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.700,00EUR was eine Bandbreite von +19,87 %/+29,79 % bedeutet.




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