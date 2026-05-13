BERNSTEIN RESEARCH stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Ulrich Rathe am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Der Hauptdiskussionspunkt bei der Telefonkonferenz mit dem Management dürfte aber strategischer Natur sein. Er verwies dabei auf Presseberichte über eine mögliche Verschmelzung mit T-Mobile US./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:29 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:29 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,10 % und einem Kurs von 28,25EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 37
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 37
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