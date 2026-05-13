Alibaba: Gewinn bricht um 84 % ein – KI-Wette kostet Anleger die Nerven

Der Umsatz des chinesischen Tech-Konzerns stieg im abgelaufenen Quartal zwar um drei Prozent auf 243,4 Milliarden Yuan (rund 35,8 Milliarden US-Dollar), lag damit aber unter den Analystenschätzungen. Das bereinigte operative Ergebnis brach gleichzeitig um 84 Prozent auf 5,1 Milliarden Yuan (rund 750 Millionen US-Dollar) ein. Unter dem Strich meldete Alibaba zudem einen operativen Verlust von 848 Millionen Yuan (rund 123 Millionen US-Dollar).

Alibaba hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen des Marktes verfehlt und damit neue Zweifel ausgelöst, ob sich die milliardenschweren KI-Investitionen des Konzerns kurzfristig auszahlen. Besonders der Einbruch der Kernprofitabilität belastet die Stimmung der Anleger.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Verantwortlich dafür sind vor allem die massiven Investitionen in künstliche Intelligenz, Cloud-Infrastruktur, Technologieplattformen und den hart umkämpften E-Commerce-Markt. Alibaba versucht derzeit, sich im KI-Wettlauf mit Konkurrenten wie Tencent, JD.com und Meituan neu aufzustellen.

Konzernchef Eddie Wu verfolgt dabei ehrgeizige Ziele. Der Umsatz im Cloud- und KI-Geschäft soll sich innerhalb von fünf Jahren auf 100 Milliarden US-Dollar verfünffachen. Dafür baut Alibaba derzeit sein gesamtes KI-Ökosystem um – von eigenen Sprachmodellen über KI-Agenten bis hin zu eigener Chiptechnologie.

Besonders stark entwickelte sich zuletzt das Cloud-Geschäft. Der Umsatz der Cloud Intelligence Group sprang um 38 Prozent auf 41,6 Milliarden Yuan (rund 6,1 Milliarden US-Dollar) und übertraf damit leicht die Erwartungen der Analysten. Alibaba erhöhte zuletzt zudem die Preise für KI-Computing- und Speicherprodukte um bis zu 34 Prozent.

Trotzdem wächst an der Börse die Nervosität. Anleger fragen sich zunehmend, wann die milliardenschweren KI-Ausgaben tatsächlich in dauerhaft hohe Gewinne umgewandelt werden können. Genau dieser Druck belastet derzeit auch viele US-Technologiekonzerne.

Hinzu kommen schwächere Konsumausgaben in China. Die anhaltende Immobilienkrise und steigende Energiepreise bremsen weiterhin die Verbraucherstimmung. Zwar profitierte Alibabas E-Commerce-Geschäft zuletzt von staatlichen Subventionen für Elektronikprodukte, das internationale Handelsgeschäft blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück.

Die in den USA notierte Alibaba-Aktie drehte nach den Zahlen zunächst ins Plus, rutschte anschließend jedoch wieder deutlich ab. Anleger honorieren zwar das starke Wachstum im Cloud- und KI-Geschäft, sorgen sich aber zunehmend um die rapide sinkende Profitabilität des Konzerns.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



