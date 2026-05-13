Tui hofft trotz Iran-Krieg auf Last-Minute-Sommer - Aktie im Auf und Ab

Die Tui-Aktie legte am Vormittag zunächst um mehr als zwei Prozent zu, drehte später ins Minus und kehrte dann in die Gewinnzone zurück. Am späten Vormittag lag sie mit 0,7 Prozent im Plus bei 6,43 Euro und gehörte damit zum oberen Mittelfeld im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Wie andere Papiere aus dem Reise- und Luftfahrtbereich hat die Tui-Aktie seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar deutlich Federn gelassen. Derzeit wird sie rund 28 Prozent billiger gehandelt als noch zum Jahreswechsel.

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Sommerurlaub wird für viele Menschen zunehmend zur kurzfristigen Entscheidung. Beim Reisekonzern Tui verschiebt sich die Nachfrage wegen des Iran-Kriegs derzeit deutlich in Richtung westliches Mittelmeer. Knapp die Hälfte der Verbraucher, die in diesem Sommer verreisen wollten, habe bislang noch nicht gebucht, teilte der Konzern in Hannover mit. Bisher zählt Tui für den Sommer deutlich weniger Gäste als vor einem Jahr. An der Börse konnten die Neuigkeiten nicht ganz überzeugen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Tui-Chef Sebastian Ebel schätzt, dass in diesem Sommer Spanien einschließlich der Balearen und Kanaren sowie Griechenland besonders gefragt sind. "Da gibt es wenig Gründe, weshalb wir oder Hoteliers mit günstigeren Preisen kommen sollten", sagte der Manager in einer Videokonferenz mit Journalisten.

Deutlich schwächer entwickelten sich dagegen die Buchungen für Länder wie Ägypten, die Türkei und Zypern. Im westlichen Mittelmeer sehe Tui eine normale bis gute Nachfrage, "das sehen wir im Osten nicht", sagte Ebel. Für schwächer nachgefragte Reiseziele wolle der Konzern deshalb mit Angeboten gegensteuern. "Das bedeutet kleinere Margen für uns, aber bessere Preise für die Kunden."

Marktanalysen zeigten allerdings, dass weiterhin ähnlich viele Menschen verreisen wollten wie im Vorjahr, sagte Ebel. Befürchtungen, dass Kunden wegen der Lage im Nahen Osten häufiger mit dem Auto etwa an Nord- oder Ostsee reisen könnten, hätten sich bislang nicht bestätigt. Deshalb lohne es sich, "auf ein starkes Last-Minute-Geschäft zu hoffen", sagte der Manager. Im Winterhalbjahr verreisten 12,8 Millionen Gäste mit Tui und damit etwas mehr als ein Jahr zuvor.

Die geopolitischen Spannungen schlagen sich inzwischen auch deutlich in den Geschäftszahlen nieder. Schon im April hatte Ebel seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 (bis 30. September) ausgesetzt und seine Gewinnprognose gesenkt. Daran hielt er nun fest.

So soll der Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) weiterhin zwischen 1,1 und 1,4 Milliarden Euro liegen und damit möglichst nah an das Vorjahresniveau von 1,4 Milliarden Euro herankommen. Die ursprünglich erwartete Steigerung um 7 bis 10 Prozent hatte Ebel bereits aufgegeben.

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres bis Ende März blieb der Umsatz mit 8,56 Milliarden Euro knapp unter dem Vorjahresniveau. Der saisontypische bereinigte operative Verlust verringerte sich trotz Belastungen durch den Iran-Krieg und den Hurrikan "Melissa" auf Jamaika um gut ein Viertel auf rund 116 Millionen Euro. Allein der Krieg im Nahen Osten belastete das Ergebnis mit rund 40 Millionen Euro, auch weil zwei Kreuzfahrtschiffe wochenlang in Persischen Golf feststeckten. Die Folgen des Hurrikans schlugen bei Tui mit 5 Millionen Euro negativ zu Buche.

Ebel sprach dennoch von einem sehr guten zweiten Quartal, das ohne den Iran-Krieg sogar "überragend gewesen" wäre. "Uns ist die Sahne von dem Kuchen genommen worden", sagte der Konzernchef. Der Konflikt habe Tui "zweifach oder dreifach sogar getroffen". Neben den festliegenden Kreuzfahrtschiffen musste Tui mit großem Aufwand Urlauber aus der Region zurückholen.

Der Krieg wirkt sich inzwischen auch auf die Kosten im Luftverkehr aus. Der Großteil des Kerosins sei nicht nur bei Tuifly bereits abgesichert, sagte Ebel. "Wir gehen davon aus, dass wir keinen Engpass haben werden." Mittelfristig dürften Airlines ihre Ticketpreise wegen der höheren Kerosinkosten dennoch erhöhen. Dabei gehe es aber eher um Preissteigerungen von zwei bis drei Prozent und nicht um 10 bis 20 Prozent.

Trotz der Unsicherheiten will Tui die Reisepreise möglichst stabil halten. Der bislang gebuchte Umsatz für den Sommer liegt allerdings derzeit rund sieben Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Die Zahl der Urlauber liege ähnlich weit darunter, sagte Ebel. Die Reisepreise lägen im Schnitt etwa so hoch wie im vergangenen Sommer./stw/kge/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 31.162 auf Ariva Indikation (13. Mai 2026, 12:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -2,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,55 %. Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,26 Mrd.. TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5100 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,8571EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +55,76 %/+40,19 % bedeutet.



