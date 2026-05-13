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    Krypto resilient?

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    Bitcoin erholt sich nach Inflationsdaten überraschend schnell

    Der Inflationsschock belastet den Kryptomarkt nur kurz, keine 24 Stunden später steht Bitcoin schon wieder über 81.000 US-Dollar.

    Für Sie zusammengefasst
    Krypto resilient? - Bitcoin erholt sich nach Inflationsdaten überraschend schnell
    Foto: Romain Costaseca - Hans Lucas

    Der Kryptomarkt zeigt sich widerstandsfähiger als viele Anleger erwartet hatten. Bitcoin sprang am Mittwoch wieder über die Marke von 81.000 US-Dollar, nachdem die weltweit größte Kryptowährung infolge überraschend hoher US-Inflationsdaten zunächst deutlich unter Druck geraten war. Besonders BNB und Dogecoin gehörten zu den stärksten Gewinnern unter den großen Kryptowährungen.

    Bitcoin erholt sich schnell nach heißem CPI-Bericht

    Bitcoin fiel in den späten US-Handelsstunden am Dienstag zeitweise auf 79.879 US-Dollar, nachdem die Verbraucherpreisdaten für April stärker ausgefallen waren als von Analysten prognostiziert. Der US-Consumer-Price-Index (CPI) stieg im Jahresvergleich um 3,8 Prozent und lag damit über den Erwartungen der Märkte. Haupttreiber des Inflationsanstiegs waren erneut steigende Energiepreise, insbesondere Benzin, nachdem der Krieg mit dem Iran die globalen Rohstoffmärkte belastet hatte.

    Doch die Verkaufswelle hielt nur kurz an. Bereits am Mittwochmorgen notierte Bitcoin wieder bei rund 81.208 US-Dollar und lag damit 0,5 Prozent im Plus.

     

    BNB und Dogecoin outperformen den Gesamtmarkt

    Unter den größten Kryptowährungen führte BNB die Gewinnerliste an. Der Token der Binance-Blockchain stieg um 3,4 Prozent auf 684 US-Dollar. Dogecoin legte sogar um 4 Prozent auf 0,114 US-Dollar zu.

    Ethereum steigt um ein Prozent, liegt jedoch auf Wochensicht mehr als drei Prozent im Minus. XRP und Solana bleiben hingegen fast unverändert auf Tagessicht.

    Die Gesamtmarktkapitalisierung notiert damit am Mittwochnachmittag bei 2,71 Billionen US-Dollar und der Crypto Fear and Greed Index bleibt im neutralen Bereich bei 51 Punkten.

    Milliarden-Zuflüsse stützen den Kryptomarkt

    Trotz der makroökonomischen Unsicherheit bleiben die Kapitalströme in den Kryptosektor robust. Laut Daten von CoinShares verzeichneten globale Kryptofonds in der vergangenen Woche Zuflüsse in Höhe von 858 Millionen US-Dollar – der stärkste Wert seit Monaten.

    Auch der erste Hyperliquid-ETF des Krypto-Asset-Managers 21Shares startete am Dienstag mit solidem Interesse der Anleger. Der neue ETF THYP erzielte zum Handelsauftakt ein Volumen von 1,8 Millionen US-Dollar an.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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