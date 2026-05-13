UBS stuft Auto1 auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 29,20 Euro auf "Buy" belassen. Der Autohändler habe die Absatzerwartungen klar getoppt und die operativen Ergebniserwartungen leicht, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwoch nach dem Quartalsbericht./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,51 % und einem Kurs von 17,87EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 12:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jo Barnet-Lamb
Analysiertes Unternehmen: Auto1
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 29,20
Kursziel alt: 29,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Jo Barnet-Lamb
Analysiertes Unternehmen: Auto1
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 29,20
Kursziel alt: 29,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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