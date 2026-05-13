UBS stuft 1&1 auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 25,60 Euro auf "Neutral" belassen. Der Mobilfunker weise stabile Trends auf, schrieb Polo Tang am Dienstag nach dem Quartalsbericht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 22,70EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 10:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Polo Tang
Analysiertes Unternehmen: 1&1
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 25,60
Kursziel alt: 25,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Polo Tang
Analysiertes Unternehmen: 1&1
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 25,60
Kursziel alt: 25,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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