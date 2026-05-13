UBS stuft 1&1 auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 25,60 Euro auf "Neutral" belassen. Der Mobilfunker weise stabile Trends auf, schrieb Polo Tang am Dienstag nach dem Quartalsbericht./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 22,70EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 10:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Polo Tang

Analysiertes Unternehmen: 1&1

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25,60

Kursziel alt: 25,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

