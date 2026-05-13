UBS stuft Traton auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang in Nordamerika habe wohl die Talsohle durchschritten, schrieb Hemal Bhundia am Dienstagabend nach der Präsentation des Lkw-Konzerns auf der "Best of Europe Virtual Conference 2026"./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 32,74EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 12:10 Uhr) gehandelt.