UBS stuft VODAFONE auf 'Sell'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 95 Pence auf "Sell" belassen. Die Trends in Europa seien durchwachsen, schrieb Polo Tang am Dienstagmorgen nach den Quartalszahlen. Er hob neue Sparmaßnahmen hervor./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:19 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 1,302EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Polo Tang
Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 0,95
Kursziel alt: 0,95
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Polo Tang
Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 0,95
Kursziel alt: 0,95
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
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