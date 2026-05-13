UBS stuft BAYER AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Matthew Weston hob am Dienstagabend nach der Telefonkonferenz und genauerem Blick auf den Quartalsbericht seine Ergebnisprognose für 2026 um 1,3 Prozent an. Er begründete dies mit der etwas höheren Profitabilität im Agrarchemieeschäft./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 38,32EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 12:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

