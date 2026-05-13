UBS stuft SIEMENS AG auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin lobte am Mittwoch nach dem Quartalsbericht den unerwartet starken Auftragseingang. Am Konsens dürfte sich zwar zunächst nichts ändern, die Jahresziele der Münchner erschienen allerdings zunehmend konservativ./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 265,2EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Andre Kukhnin
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 300
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andre Kukhnin
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 300
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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