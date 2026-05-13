UBS stuft SIEMENS AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin lobte am Mittwoch nach dem Quartalsbericht den unerwartet starken Auftragseingang. Am Konsens dürfte sich zwar zunächst nichts ändern, die Jahresziele der Münchner erschienen allerdings zunehmend konservativ./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 265,2EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andre Kukhnin

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 300,00 € , was eine Steigerung von +12,42% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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