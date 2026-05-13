UBS stuft Brenntag auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aktien des Chemikalienhändlers hätten sich zwar bereits stark erholt, dürften auf das bessere operative Ergebnis und die Signale zur Lieferkette allerdings nochmals positiv reagieren, schrieb Nicole Manion am Mittwoch nach Quartalszahlen./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 62,20EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Nicole Manion

Analysiertes Unternehmen: Brenntag

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 60,00 € , was einem Rückgang von -3,16% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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