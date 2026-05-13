UBS stuft Brenntag auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aktien des Chemikalienhändlers hätten sich zwar bereits stark erholt, dürften auf das bessere operative Ergebnis und die Signale zur Lieferkette allerdings nochmals positiv reagieren, schrieb Nicole Manion am Mittwoch nach Quartalszahlen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 62,20EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Nicole Manion
Analysiertes Unternehmen: Brenntag
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nicole Manion
Analysiertes Unternehmen: Brenntag
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
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