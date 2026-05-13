UBS stuft Hapag-Lloyd auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Sell" belassen. Der Mittelpunkt der bestätigten Zielspanne für das operative Ergebnis des Gesamtjahres bleibe unter dem Konsens, schrieb Cristian Nedelcu am Mittwoch nach Quartalszahlen./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,83 % und einem Kurs von 122EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 96

Kursziel alt: 96

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

