UBS stuft Schott Pharma auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schott Pharma mit einem Kursziel von 25,90 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe um ein Prozent über dem Konsens gelegen und das operative Ergebnis ein Prozent darunter, schrieb Olivier Calvet am Mittwochnach den Zahlen./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 15,70EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 12:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25,90

Kursziel alt: 25,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

