JEFFERIES stuft LEG Immobilien auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG nach Zahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Pierre-Emmanuel Clouard attestierte dem Immobilienkonzern am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung ein verhaltenes erstes Quartal - mit einem operativen Ergebnis (FFO) auf Vorjahresniveau. Mit Blick auf die Jahresziele stimme der Weg./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,72 % und einem Kurs von 57,30EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Pierre-Emmanuel Clouard

Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

