🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvotec AktievorwärtsNachrichten zu Evotec

    AKTIE IM FOKUS

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Evotec wegen Wandelanleihe mit Aktienplatzierung schwach

    Für Sie zusammengefasst
    • Evotec-Aktien sackten mittags um 9,5 Prozent
    • 125 Mio Euro Wandelanleihe mit Aktienplatzierung
    • Verwässerungseffekt könnte Ergebnis je Aktie mindern
    AKTIE IM FOKUS - Evotec wegen Wandelanleihe mit Aktienplatzierung schwach
    Foto: pressfoto - freepik

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Wandelanleihe von Evotec hat am Mittwoch den Aktienkurs des Wirkstoffforschers erheblich belastet. Die Anteilsscheine sackten um die Mittagszeit um 9,5 Prozent auf 4,60 Euro ab. Sie waren der größte Verlierer im SDax der kleineren Börsentitel.

    Im Rahmen einer 125 Millionen Euro schweren Wandelanleihe wurden zugleich bestehende Evotec-Aktien platziert. Dabei handelt es sich um den Verkauf von Papieren für Investoren, die sich im Rahmen der Platzierung absichern wollen.
    Auf dem Aktienkurs dürfte ferner der Verwässerungseffekt lasten. Wandeln Anleger die Anleihen in Aktien, steigt die Aktienanzahl, was wiederum die Ergebnisse je Aktie mindert.

    Auch könnten spekulative Marktakteure wie Hedgefonds die Anleihen zeichnen und als Gegengeschäft Aktien leerverkaufen./bek/ajx/stk

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Evotec

    -7,84 %
    -14,94 %
    +9,98 %
    -15,27 %
    -32,97 %
    -74,12 %
    -85,00 %
    +31,80 %
    -69,43 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480
    Evotec direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,58 % und einem Kurs von 4,602 auf Tradegate (13. Mai 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -14,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 808,47 Mio..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +120,26 %/+98,24 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Evotec - 566480 - DE0005664809

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Evotec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kürzlich platzierte Wandelanleihe (nur ca.116 Mio. statt angekündigter 125 Mio., Delta-Placement bei ~4,75 €) und deren Folgen für Kurs, Verwässerung und Bewertung. Diskutiert werden auch Evotecs Cash-Position vs. Finanzierungsbedarf (inkl. Tubulis), Q1-Verluste/Restrukturierung, mögliche strategische Verwendung der Mittel, Bankenliquidität und unterschiedliche Einschätzungen von bullisch bis kritisch.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Evotec wegen Wandelanleihe mit Aktienplatzierung schwach Eine Wandelanleihe von Evotec hat am Mittwoch den Aktienkurs des Wirkstoffforschers erheblich belastet. Die Anteilsscheine sackten um die Mittagszeit um 9,5 Prozent auf 4,60 Euro ab. Sie waren der größte Verlierer im SDax der kleineren …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     