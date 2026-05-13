Evotec wegen Wandelanleihe mit Aktienplatzierung schwach

Cyberkunde schrieb heute 07:35

Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Evotec die Wandelanleihe aufnehmen musste, weil das Geld knapp wird.



Zum Q1 lagen rund 445 Mio. € in der Kasse. Dazu kommen im Q2 noch mal etwa 100 Mio. USD aus dem Tubulis-Deal mit "Gilead Sciences". Pro forma dürfte man also weiterhin sehr komfortabel finanziert sein.



Genau deshalb finde ich den Schritt gar nicht so unsmart.



Man holt sich zusätzliches Kapital zu aus meiner Sicht vernünftigen Konditionen:



- Kupon: 2,625 %

- Rückzahlung 2033 zu 110 % des Nennwerts

- Effektivverzinsung damit eher bei rund 3,8 %

- Wandlungspreis: 6,53 €

- also rund 37,5 % über dem Referenzkurs



Heißt: Eine Verwässerung gibt es erst, wenn die Aktie deutlich höher steht als heute.



Warum also gerade jetzt?



Weil es nicht darum geht, ob Evotec das Geld heute unbedingt braucht. Es geht um zusätzliche Flexibilität.



Horizon kostet zunächst Geld. Gleichzeitig läuft die Prüfung strategischer Optionen. Mit über 100 Mio. € extra in der Kasse kann Evotec deutlich entspannter agieren und muss kein Angebot annehmen, nur weil jemand meint, die Gesellschaft stünde unter Zeitdruck.



Und warum macht das ausgerechnet bei einem so niedrigen Aktienkurs Sinn?



Weil bei einer Wandelanleihe nicht der aktuelle Kurs entscheidend ist, sondern der Wandlungspreis. Und der liegt mit 6,53 € klar über dem heutigen Niveau. Evotec nimmt also kein Eigenkapital zu 4,x € auf, sondern verschafft sich Finanzierung, die erst bei deutlich höheren Kursen zu neuen Aktien führt.



Für mich ist das ein klares Signal, dass das Management den aktuellen Kurs selbst als zu niedrig ansieht.



Unterm Strich also: kein Zeichen von Schwäche, sondern eher ein cleverer Move. Mehr Liquidität, bessere Verhandlungsposition und Verwässerung erst bei deutlich höheren Kursen.