DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothaeusler wertet den Bericht zum ersten Quartal insgesamt positiv, wie aus seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar hervorgeht. Er lobte das starke Geschäft in Polen./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,74 % und einem Kurs von 14,43EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 12:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: TAG IMMOBILIEN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 18

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

