DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothaeusler wertet den Bericht zum ersten Quartal insgesamt positiv, wie aus seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar hervorgeht. Er lobte das starke Geschäft in Polen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,74 % und einem Kurs von 14,43EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 12:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: TAG IMMOBILIEN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 18
Kursziel alt: 18
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: TAG IMMOBILIEN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 18
Kursziel alt: 18
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