DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 94 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff rechnet mit einem erfolgreichen ersten Quartal, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 28. Mai schrieb. Der Bereich Live Entertainment habe vermutlich das Wachstum geprägt./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 54,65EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 12:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 96

Kursziel alt: 94

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

