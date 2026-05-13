DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SALZGITTER AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Salzgitter AG von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Bastian Synagowitz lobte nach dem Quartalsbericht die solide operative Entwicklung und den überraschend guten Cashflow, wie aus seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar hervorgeht./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,75 % und einem Kurs von 55,30EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Bastian Synagowitz

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

