pferdewetten.de AG: Starkes Q1 2026 mit EBITDA- und EBIT-Turnaround
Ein dynamischer Jahresauftakt: Deutliches Umsatzplus, klarer operativer Turnaround und starkes Wachstum in Pferdewette sowie Sportsegment untermauern den optimistischen Ausblick.
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- Umsatz Q1 2026: 16,58 Mio. Euro, +17% gegenüber Q1 2025 (14,18 Mio. Euro).
- Starker operativer Turnaround: EBITDA von -1,61 Mio. Euro (Q1/2025) auf +1,11 Mio. Euro; EBIT von -2,35 Mio. Euro auf +0,28 Mio. Euro.
- Segment Pferdewette: Umsatz +72% auf 3,15 Mio. Euro; EBITDA von -0,10 Mio. auf +1,86 Mio. Euro.
- Sportsegment — Retail & Online: Retail-Umsatz 12,56 Mio. Euro (+8%), Online-Umsatz 0,87 Mio. Euro (+28%); EBITDA Retail von -0,28 Mio. auf +0,20 Mio., Online von -0,13 Mio. auf +0,22 Mio.
- Konzernkennzahlenwachstum: Spielvolumen insgesamt +58% auf 174.267 T€; Brutto-Wett- und Gamingertrag (GGR) +33% auf 25.038 T€.
- Ausblick bestätigt/angehoben: Für 2025 weiterhin Umsatzrekord ~55–57 Mio. Euro und EBITDA-Guidance +0,7 bis +1,2 Mio. Euro; Planung 2026: Umsatz 70–80 Mio. Euro und EBITDA 5–10 Mio. Euro.
Der Kurs von Pferdewetten.de lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,1300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +9,44 % im
Plus.
+4,14 %
+3,38 %
+25,62 %
+23,08 %
+8,19 %
-72,61 %
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