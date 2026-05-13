Canamera beginnt im Projekt São Sepé in Brasilien mit der Exploration in drei ermittelten Seltenerdmetall-Zielzonen von hoher Priorität

Edmonton, Alberta – 13. Mai 2026 / IRW-Press / Canamera Energy Metals Corp. (CSE: EMET | OTCQB: EMETF | FWB: 4LF0) („Canamera“ oder das „Unternehmen“) freut sich, über den aktuellen Stand seiner Aktivitäten im Seltenerdmetallprojekt („REE“) São Sepé („São Sepé“ oder das „Projekt“) im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul zu berichten, wo frühere Explorationsarbeiten an der Oberfläche zur Ermittlung attraktiver Explorationsziele mit Potenzial für die Auffindung von einer in Ionenadsorptionston lagernden REE-Mineralisierung geführt haben. Das Unternehmen hat sich gemäß seiner Optionsvereinbarung mit iFind Mining Inc., deren Einzelheiten am 7. Oktober 2025 bekannt gegeben wurden, eine Option auf den Erwerb von bis zu 100 % am Projekt gesichert.

Anhand von insgesamt 46 oberflächennahen Bodenproben, die von der Firma iFind Mining aus einem Bereich von bis zu 70 cm Tiefe entnommen wurden, konnten drei primäre Zielgebiete für die nachfolgende Exploration abgegrenzt werden. Die Ergebnisse der Analyse haben vielversprechende Werte in Bezug auf den Gesamtgehalt an Seltenerdoxiden (Total Rare Earth Oxides, „TREO“) und magnetischen Seltenerdoxiden (Magnetic Rare Earth Oxides, „MREO“) ergeben, die auf einen starken geochemischen Footprint im gesamten Projektgebiet hinweisen. Bemerkenswert ist, dass auch anomale Konzentrationen von Dysprosium (Dy) und Terbium (Tb) angetroffen wurden, was uns insofern sehr optimistisch stimmt, als diese kritischen Seltenerdmetalle in oberflächennahen Zonen relativ selten auftreten.

Die drei Zielgebiete hoher Priorität – Sara, Erica und Maya – zeichnen sich durch kohärente Cluster mit erhöhten TREO-Werten aus. Anhand der Auswertung dürfte es sich um Zonen mit potenzieller REE-Anreicherung innerhalb des Verwitterungsprofils handeln. Die räumliche Verteilung der Bodenanomalien sowie die zugrundeliegende Geologie und das topographische Umfeld liefern zusammen die Ausgangsbasis für eine entsprechende Priorisierung im Rahmen der Folgebohrungen.

Auf Grundlage dieser Ergebnisse hat das Unternehmen am 1. Mai ein Schneckenbohrprogramm (SPT) über 500 Bohrmeter eingeleitet, das einerseits als direkte Folgeuntersuchung der aufgefundenen hochgradigen Bodenanomalien und andererseits als ergänzende Step-out-Bohrkampagne über rund 400 Meter zur Bewertung der lateralen Kontinuität einer möglichen Mineralisierung konzipiert wurde. Das Programm wird voraussichtlich rund 4-6 Wochen in Anspruch nehmen.