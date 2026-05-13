DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ionos auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Der Webhoster habe die Erwartungen komfortabel übertroffen, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum ersten Quartal./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 31,14EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nizla Naizer
Analysiertes Unternehmen: Ionos
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nizla Naizer
Analysiertes Unternehmen: Ionos
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
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