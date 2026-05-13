SMA-Solar-Rally weiter ausgebremst - Quartalsergebnis enttäuscht

Ihm zufolge dürfte nun die am frühen Nachmittag anstehende Telefonkonferenz spannend werden. Der Fokus wird Hesse zufolge auf dem Auftragseingang liegen sowie auf möglichen Auswirkungen des Förderstopps der EU-Kommission für Energieprojekte, die Wechselrichter und Speicherkomponenten aus Hochrisikoländern wie vor allem China nutzen./ck/jha/

Wo bleibt die gute Nachricht?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 18.273 auf Ariva Indikation (13. Mai 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +1,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,72 %.

Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 2,05 Mrd..

SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,89EUR. Von den letzten 9 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -52,34 %/-1,28 % bedeutet.