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    AKTIE IM FOKUS

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    SMA-Solar-Rally weiter ausgebremst - Quartalsergebnis enttäuscht

    Für Sie zusammengefasst
    • SMA-Aktie fällt nach Zahlen auf 58,85 Euro am Mittag
    • Ergebnisse verfehlten Erwartungen, Aufträge stark
    • Konferenz fokussiert Auftragseingang und Förderstopp
    AKTIE IM FOKUS - SMA-Solar-Rally weiter ausgebremst - Quartalsergebnis enttäuscht
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Zahlenwerk von SMA Solar hat die Aktie des Solartechnik-Herstellers am Mittwoch nach der jüngsten Kursrally noch etwas weiter unter Druck gebracht. Sie sank im freundlichen Gesamtmarkt zur Mittagszeit um 2,4 Prozent auf 58,85 Euro. Am Montag noch war das Papier auf 64 Euro und damit den höchsten Stand seit Oktober 2023 gesprungen.

    Ergebnisseitig habe SMA die Markterwartungen durch die Bank verfehlt, was vor allem nach der starken Rally Spuren hinterlassen dürfte, kommentierte Jefferies-Analyst Constantin Hesse das erste Quartal des SDax -Unternehmens. Stark seien aber die Auftragseingänge und auch der angehobene Ausblick.

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    Ihm zufolge dürfte nun die am frühen Nachmittag anstehende Telefonkonferenz spannend werden. Der Fokus wird Hesse zufolge auf dem Auftragseingang liegen sowie auf möglichen Auswirkungen des Förderstopps der EU-Kommission für Energieprojekte, die Wechselrichter und Speicherkomponenten aus Hochrisikoländern wie vor allem China nutzen./ck/jha/

    SMA Solar Technology

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie

    Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 18.273 auf Ariva Indikation (13. Mai 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +1,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 2,05 Mrd..

    SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,89EUR. Von den letzten 9 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -52,34 %/-1,28 % bedeutet.




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