Südzucker rechnet im ersten Quartal mit einem Ergebnissprung

Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr (Anfang März 2026 bis Ende Februar 2027) bestätigte Südzucker. Dabei geht das Unternehmen von einem leichten Rückgang des Konzernumsatzes aus. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll zwischen 480 und 680 Millionen Euro herauskommen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen Erlöse in Höhe von 8,4 Milliarden Euro und einen operativen Gewinn von 535 Millionen Euro ausgewiesen.

MANNHEIM (dpa-AFX) - Südzucker rechnet für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2026/27 mit einem deutlich höheren operativen Gewinn als im Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte in den ersten drei Monaten (Anfang März bis Ende Mai) deutlich über dem Vorjahreswert von 96 Millionen Euro liegen, wie das im SDax notierte Unternehmen überraschend am Mittwoch in Mannheim mitteilte. Die Aktie legte zuletzt um gut drei Prozent zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Dabei verwiesen die Mannheimer, dass sich die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der aktuellen geopolitischen und weltwirtschaftlichen Situation auf den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens schwer einschätzen lassen. Der vollständige Geschäftsbericht für 2025/26 soll am 21. Mai veröffentlicht werden. An diesem Tag will der Konzern auch eine detaillierte Prognose für das laufende Geschäftsjahr geben.

Südzucker verarbeitet insbesondere Zuckerrüben und verkauft seine Produkte an Handel und Industrie. Neben dem Kerngeschäft verdient das Unternehmen sein Geld unter anderem mit Tiefkühlpizzen, Fruchtsaftkonzentraten für die Getränkeindustrie und Portionsartikeln wie Zuckersticks. Zum Konzern gehört außerdem die Biosprit-Firma Cropenergie./mne/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,96 % und einem Kurs von 11,56 auf Tradegate (13. Mai 2026, 12:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um -11,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,93 %. Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 2,36 Mrd.. Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,333Euro. Von den letzten 3 Analysten der Suedzucker Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 15,000Euro was eine Bandbreite von -4,68 %/+29,98 % bedeutet.



